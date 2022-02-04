Вирусолог рассказал об опасных последствиях для переболевших коронавирусом

У перенёсших коронавирус в тяжёлой или средней форме пациентов повышается вероятность инсульта и метаболических нарушений организма, например диабета, считает вирусолог Максим Скулачёв. По его мнению, такие последствия COVID могут сократить длительность жизни и привести к преждевременной смерти, пишет «Москва 24».

В первую очередь это касается сосудистой системы. То есть у перенесших коронавирус, особенно в средней и тяжёлой форме, повышается вероятность инсультов, метаболических нарушений типа диабета, — пояснил Скулачёв.

Вирусолог назвал нарушения в сердечно-сосудистой системе «коварными», так как их бывает непросто диагностировать на ранней стадии. При этом Скулачёв подчеркнул, что речь идёт лишь о повышенных рисках возникновения тех или иных заболеваний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не смогла ответить, защитит ли иммунитет, выработанный после заражения «омикроном», от «дельта»-штамма. По её словам, пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Причина в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл.