Вирусолог рассказал об опасности новых штаммов коронавируса

https://static.news.ru/photo/38e64ac0-451c-11eb-bc10-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский считает, что СМИ чересчур драматизируют информацию о выявлении нового штамма коронавируса и его возможных мутациях. Он считает, что нет оснований бояться новой формы коронавируса и предпринимать какие-то дополнительные меры для борьбы с ним.

Мутирующий вирус не сильно смертоноснее того, на основе которого он возник. Его задача — сохранить себя подольше, а не разом всех уничтожить. Он не для того появился. У него нет свободной воли, и он подстраивается, — заявил Аграновский в эфире «Радио 1».

По словам вирусолога, появление нового штамма COVID-19 никак не повлияет на борьбу с ним: пандемия пойдёт на спад уже весной 2021 года, в первую очередь за счёт активной вакцинации населения.

Я уважаю СМИ и всю ту работу, что они делают. Но общество преувеличенно реагирует на новости и плодит их, — подчёркивает Аграновский.

Специалист отметил, что в некоторых случаях лечение от коронавируса действительно может провоцировать его мутацию, но это не имеет значения, так как подавляющее большинство мутаций вируса нежизнеспособны, они не вызовут каких бы то ни было значительных последствий.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, отдельные методы лечения коронавирусной инфекции могут спровоцировать мутацию вируса, поэтому пациенты должны оставаться в стационарах под наблюдением врачей до полного выздоровления от COVID-19.