Вирусолог рассказал об опасности африканского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/aac1e476-5a82-11eb-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфицированный африканским штаммом коронавируса заражает большое количество людей. Об этом заявил вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Новый штамм не стал более патогенным, а стал более заразным, более «липучим», — пояснил медик журналистам издания «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что антигенная структура вируса не изменилась, и призвал не беспокоиться из-за его новых мутаций. Вакцины против коронавирусной инфекции будут эффективны и против этих вариантов коронавирусной инфекции.

Ранее главный эпидемиолог ЮАР Салим Абдулу Карим заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции является более агрессивным и заразным. Специалист выступил с докладом о результатах генетических исследований вируса, которые проделали крупнейшие научные лаборатории страны в течение нескольких недель.

Местные учёные утверждают, что вирус подхватывают в основном молодые люди. В ЮАР уверены, что вторая волна коронавируса будет более разрушительной, чем первая, из-за более агрессивной формы коронавируса.

Как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников высказал сомнение относительно естественного происхождения коронавирусной инфекции. После оценки развития ситуации в мире у врача осталось всё меньше уверенности в том, что всё идёт согласно законам природы.