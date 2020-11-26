Вирусолог рассказал об эффекте от комбинации двух вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b5d6dca-3090-11eb-8280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При комбинации разных вакцин от коронавируса на первом и втором этапе организм может развить более устойчивый иммунитет, чем при использовании одной и той же прививки. Об этом в разговоре с журналистами сообщил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

По его словам, иммунитет от сочетания разных сывороток сильнее. Как отметил Чепурнов, указанный эффект будет ещё нагляднее, если использовать «Спутник V» и инактивированную вакцину. Например, из Китая. Последняя сыворотка обладает совсем другим механизмом. В сочетании он может дать иммунитету дополнительную силу. Однако комбинация может быть и слабее. Эксперт уточнил, что этот вопрос ещё до конца не разрешён и всё зависит от вакцины. Также учёные пока не уверены в длительности иммунитета после вакцинации.

Эффект от комбинации разных инъекций точно не приведёт к плачевным последствиям. Ничем критичным это не обернётся. Двухфакторная вакцинация в любом случае делается для усиления иммунитета. Поэтому ничего критичного точно не произойдёт, — цитирует вирусолога портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, на сегодняшний день ни одна из вакцин от COVID-19 не прошла полностью испытания, поэтому давать им какие бы то ни было оценки и сравнивать их между собой пока рано, считает директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

Инфекционист и вирусолог Николай Малышев, со своей стороны, напоминает, что ни одна из вакцин не даёт 100-процентной защиты от инфекции, однако риск развития тяжёлой формы коронавируса после прививки значительно снижается.