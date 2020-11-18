Вирусолог рассказал о важности сморкания в период пандемии

https://static.news.ru/photo/69d39e84-29de-11eb-aec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В период пандемии коронавируса не стоит промывать нос и горло, напротив, следует взять носовой платок и высморкаться, заявил профессор, специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» Александр Бутенко.

Лучший способ — это высморкаться: вирус, который уже есть в носоглотке, частично уберётся, — отметил Бутенко, слова которого приводит URA.RU.

По его словам, промывание может негативно повлиять на здоровье человека. Попадание вируса на слизистую принесёт за собой неприятные последствия.

Вирусолог также добавил, что промывание не оберегает человека от заражения и совсем не помогает снизить концентрацию коронавируса на слизистой.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что надо делать в ситуации, когда на человека в общественном месте чихает больной острой респираторной инфекцией. По её словам, следует обработать перчатки кожным антисептиком, поменять их и маску.