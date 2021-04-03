Вирусолог рассказал о течении коронавируса у привившихся «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/4a187ac0-94ae-11eb-9738-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина «Спутник V» российского производства защищает от SARS-CoV-19 на 91%, при этом оставшиеся 9% в случае болезни переносят её в лёгкой или средней форме. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Никакая вакцина не защищает от коронавируса на 100%. Привитые могут заболеть, но очень важно, что они обычно болеют лёгкой и средней формой болезни. Таким образом, у них очень мала вероятность умереть, — заявил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Альтштейн добавил, что смысл вакцинации заключается в более лёгком течении COVID-19, уменьшении количества заболевающих, а также в снижении числа летальных исходов.

Ранее стало известно число россиян, привившихся от коронавирусной инфекции. За последний месяц количество вакцинированных увеличилось почти на два миллиона, общая цифра привившихся достигла 6,93 млн (4,74 от населения России).

Как сообщал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие граждане России могут привиться отечественным препаратом «Спутник V» до июля. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным он подчеркнул, что программа по вакцинации реализуется активно и безусловно с фокусом на россиян. В настоящее время Россия является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации.