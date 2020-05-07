Вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом при жаркой погоде

https://static.news.ru/photo/2091889c-9020-11ea-8a35-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Распространение коронавируса летом должно замедлиться, однако это не связано с тем, что на инфекцию якобы пагубно воздействуют тепло и солнечная радиация. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой, — отметил врач в интервью Пятому каналу.
Он добавил, что врачи надеются на летнее снижение эпидемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус является непредсказуемым, трудно предугадать, как пройдёт лечение COVID-19 у заболевших пациентов. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова. По её словам, в зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному.