Вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом при жаркой погоде

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Коронавирус не является непредсказуемым, однако трудно предугадать, как пройдёт лечение COVID-19 у заболевших пациентов. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ доктор медицинских наук Елена Павликова.

В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному, — рассказала специалист в интервью телеканалу RT. Ранее NEWS.ru сообщал, что самая страшная особенность коронавируса заключается в отсутствии эффективного лечения...