Вирусолог рассказал о самых страшных последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb0fdc20-2d34-11eb-98f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поражение лёгких — самое страшное последствие перенесённого коронавируса. На их восстановление понадобится определённое время, за этот период человек будет испытывать неприятные ощущения.

Если случится существенное поражение легких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия, — цитирует профессора МГУ, вирусолога Алексея Аграновского Lenta.ru.

Но при всём этом врач уверен, что последствия воздействия коронавируса на дыхательную систему обратимы. А вот утверждение о том, что коронавирус поражает и другие органы Аграновский поставил под сомнение. Такие выводы можно делать только после предъявления научных доказательств, считает врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако подобное случается. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.