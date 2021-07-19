Вирусолог рассказал о преимуществах «ЭпиВакКороны»

Преимущества российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» состоят в безопасности, отсутствии побочных эффектов, простоте производства и транспортировки. Об этом заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член опергруппы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых, сообщает РИА Новости.

«ЭпиВакКорона» создана на пептидной платформе и не содержит живой вирус. Подобные препараты отличаются безопасностью и низкой реактогенностью, пояснил специалист.

Безопасность этой вакцины и отсутствие побочных эффектов является серьёзным преимуществом для стариков и людей с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями, — подчеркнул он.

Ранее «ЭпиВакКорону» раскритиковал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, эта вакцина не работает — она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, назвал препарат коммерческим проектом. Он также выразил сомнения в качестве вакцины и указал на отсутствие антител у половины привитых.