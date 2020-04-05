Вирусолог рассказал о потенциальной угрозе человеку

https://static.news.ru/photo/60f2bc82-7769-11ea-a939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shang Hao/Global Look Press

В организмах животных существуют сотни вирусов, которые могут впоследствии заражать людей. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов.

Отмечается, что эти микроорганизмы ещё не перешли межвидовой барьер, а вирусам для распространения необходимо множество межвидовых контактов.

Они живут в каких-то животных и ждут нас. Мы просто с ними не контактируем, — цитирует Семёнова РИА Новости.

Более того, если контакты возникли, рано или поздно найдётся человек, восприимчивый к вирусу, который и станет первым пациентом с новой болезнью.

Как писал NEWS.ru 1 апреля в настоящий момент Россия находится в «самом начале кривой роста» пандемии коронавируса. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время статистику пополнят люди, которые заразились до введения полной самоизоляции.