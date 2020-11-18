Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса для иммунитета

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Иммунная система человека, перенёсшего COVID-19, становится ослабленной и это чревато постоянными заболеваниями. Об этом рассказал бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов.

Он пояснил, у пациентов после формального выздоровления отмечается значительный дисбаланс выработки цитокинов, которые регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия в организме. В связи с этим времени на восстановление требуется больше, чем при обычных заболеваниях.

Эксперт подчеркнул, что необходимо правильная постепенная «реставрация» организма. Одни из её вариантов может быть поездка в санаторий.

Вирусолог добавил, что иммунная система рано или поздно восстановится. Какое время на это потребуется, зависит от организма, а также позиции, которую будет занимать человек с точки зрения реабилитации — «достаточную или активную», сообщает URA.RU.

За минувшие сутки в России выявлено 20,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших приближается к 2 млн. К настоящему моменту выздоровели более 1,5 млн человек. За сутки из больниц были выписаны 25,1 тысячи пациентов. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 34,3 тысячи россиян, 456 умерли за последние 24 часа.

Ранее NEWS.u писал, что специалисты рассказали, как минимизировать риск заражения COVID-19 в личном автомобиле. Они порекомендовали не подвозить приятелей, коллег или незнакомцев. Если же пришлось везти пассажиров, то делать это нужно в защитной маске, а после поездки проверить салон в течение 15 минут, что позволит избавиться от вирусных частиц.