Вирусолог рассказал о новом типе коллективного иммунитета от коронавируса

Классическую форму коллективного иммунитета в России пока что достигнуть не получается во многом из-за «дельта»-штамма, который «уходит из-под вакцины». Однако профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» сообщил, что вполне реально достигнуть коллективного иммунитета от тяжёлых форм болезни.

Коллективный иммунитет в классическом смысле — это полная блокировка распространения вируса, потому что в популяции очень много вакцинированных и переболевших. Но «дельта» частично «уходит» из-под вакцины и может вызвать у вакцинированных лёгкие формы заболевания. И вирус при этом продолжает распространяться. Значит, в этой ситуации возможна другая форма коллективного иммунитета: иммунитета от тяжёлых форм болезни. Вот это возможно, — заявил Аграновский.

Он добавил, что при достижении такого коллективного иммунитета вирус всё равно продолжит распространяться среди населения, однако его симптомы будут проявляться в куда более лёгкой форме. Вместе с этим снизится летальность вируса и его заразность, уверяет Аграновский. Он подчеркнул, что достичь такого результата можно только при помощи активного вакцинирования населения. По словам Аграновского, он лично легко перенёс «дельту» после прививки «Спутником V».

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала две основные причины отсутствия коллективного иммунитета к коронавирусу в России. По её словам, виной всему низкие темпы вакцинации и изменчивость вируса.