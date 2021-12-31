Вирусолог рассказал о новой российской вакцине против коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов раскрыл особенности новой российской вакцины от COVID-19 под названием «Конвасэл». Кандидат медицинских наук в интервью радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что это прививка нового поколения с уже убитым вирусом.

Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике — цельновирионные. При этом убит возбудитель, — объяснил он.

Дать объективную оценку вакцине можно будет после клинических испытаний. А пока препарат показал хорошие результаты на этапе доклинических испытаний, подчеркнул вирусолог-инфекционист.

Особенностью «Конвасэла» является его сильное влияние на клеточный иммунитет, — заключил эксперт.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о том, что прививка может быть зарегистрирована в течение первого квартала 2022 года. Женщина добавила, что наблюдение за добровольцами в ходе клинических испытаний будет длиться не менее шести месяцев. Глава агентства отметила, что документы должны быть поданы до конца года.