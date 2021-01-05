Вирусолог рассказал о главной опасности нигерийского штамма COVID-19

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Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Нигерии, может обладать более высокой патогенностью. Об этом сообщил специалист по вирусам Сандей Омилаба.

Мы можем сказать с клинической точки зрения то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания, — цитирует учёного РИА Новости.

По его словам, нигерийская мутация коронавируса обладает более высокой скоростью распространения, чем у предыдущих вариантов. Омилаба пояснил, что один человек может передать болезнь одновременно или пяти членам семьи.

Несмотря на то, что появление новых штаммов естественно для любого вируса, более тяжёлые формы болезни, вызванные новой мутацией, необходимо тщательно изучить.

Нигерийская мутация COVID-19 появилась в конце декабря. Как сообщал Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун. Медики тогда поясняли, что выводы об уникальности нового штамма основывались на двух-трёх генетических последовательностях.