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Вирусолог рассказал о единственном способе обнаружения поражения лёгких

12:11, 29 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При бессимптомном течении коронавирусной инфекции выявить заболевание можно единственным способом — сделав компьютерную томографию (КТ).

Если нужно распознать поражение лёгких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать, — рассказал в беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, COVID-19 у многих заболевших россиян может проходить в бессимптомной или лёгкой форме. В этом случае не нужно требовать госпитализации, ведь система здравоохранения и так испытывает серьёзную нагрузку из-за тяжёлых больных, подчеркнул врач.

Ранее пульмонолог Анна Власова рассказала, что при бессимптомном течении коронавируса людям может потребоваться госпитализация. Опасность заключается в пневмонии. Больной может чувствовать себя хорошо, несмотря на двустороннее поражение лёгких. Оно может привести к развитию респираторного дистресс-симптома. Специалист подчеркнула, что особенно опасны шестые — восьмые сутки болезни.

Как писал NEWS.ru, учёные назвали продукты, помогающие побороть коронавирусную инфекцию.

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