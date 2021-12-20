Вирусолог рассказал о двух опасностях «омикрона»

«Омикрон» представляет особую опасность из-за постковидного синдрома и риска рекомбинации с другими штаммами коронавируса, рассказал вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, новая мутация COVID не вызывает тяжёлого течения заболевания, однако ситуация со временем может измениться, пишут «Народные Новости».

Болезнь не проходит бесследно. У нового штамма коронавируса есть две опасности. Первая — это постковидный синдром. Второй опасностью является тот факт, что в настоящий момент непонятно, существует ли риск рекомбинаций между «дельтой» и «омикроном». Сюрпризов может быть много, — пояснил Чепурнов.

По его словам, медики уже привыкли работать с мутациями коронавируса, однако у «омикрона» их настолько много, что вирус стал плохо распознаваться антителами. Чепурнов рассказал, что новый штамм «ухватил кусочек» от другого вируса, инфицировав клетку.

Он ухватил «вставку», и произошла замена. Обладая такой способностью перехватывать целые куски от других вирусов, он демонстрирует непонятный потенциал, — предупредил вирусолог.

Ранее стало известно, что доза бустерной прививки от Moderna в 50 мкг даёт 37-кратное увеличение антител от «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в компании со ссылкой на результаты исследований, добавив, что полная вакцинация двумя дозами — 100 мкг — увеличивает количество антител в 83 раза.