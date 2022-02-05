Вирусолог рассказал о будущем пандемии

В скором времени заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад, однако болезнь полностью не исчезнет, рассказал URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, эпидемия постепенно «будет снижаться».

В мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие, — пояснил специалист.

При этом Альтштейн уточнил, что вирус не покинет человечество. С учётом большого количества переболевших и вакцинированных, иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия COVID перерастёт в сезонное заболевания.

Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придётся долго и постоянно, — добавил вирусолог.

Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о схожести характера эпидпроцесса при «омикроне» с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его мнению, следует отказаться от изоляции людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом, поскольку это нецелесообразно.