Вирусолог рассказал, можно ли прививаться от COVID-19 с антителами

Наличие антител к COVID-19 в организме человека не является противопоказанием к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, можно «не тратить деньги» на соответствующие исследования и прививаться.
Антитела не являются противопоказанием [к вакцинации от COVID-19]. Не стоит тратить деньги на исследования на антитела, надо идти и вакцинироваться. Антитела не дадут никаких осложнений. Об этом можно не беспокоиться, — отметил учёный.
Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма [COVID-19] и резко растёт заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител, — добавила чиновница.
Она подчеркнула, что в мегаполисе скоро начнут ревакцинировать от коронавируса в прививочных пунктах. Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За последние сутки заболели 9120 жителей, передаёт оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.
За минувшие 24 часа в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, а всего — свыше 21 тысячи. Вылечились за сутки 3395 человек и более миллиона москвичей за всё время пандемии.
Коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в мегаполисе
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.