Вирусолог рассказал, можно ли прививаться от COVID-19 с антителами

https://static.news.ru/photo/4e73bc48-d102-11eb-9fa8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие антител к COVID-19 в организме человека не является противопоказанием к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, можно «не тратить деньги» на соответствующие исследования и прививаться.

Антитела не являются противопоказанием [к вакцинации от COVID-19]. Не стоит тратить деньги на исследования на антитела, надо идти и вакцинироваться. Антитела не дадут никаких осложнений. Об этом можно не беспокоиться, — отметил учёный.

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила , что власти мегаполиса призвали граждан прививаться от COVID-19 независимо от уровня антител, передаёт RT.

В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма [COVID-19] и резко растёт заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител, — добавила чиновница.

Она подчеркнула, что в мегаполисе скоро начнут ревакцинировать от коронавируса в прививочных пунктах. Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За последние сутки заболели 9120 жителей, передаёт оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.

За минувшие 24 часа в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, а всего — свыше 21 тысячи. Вылечились за сутки 3395 человек и более миллиона москвичей за всё время пандемии.

Коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в мегаполисе развернули около 17 тысяч коек. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 29 июня включительно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.