Вирусолог рассказал, можно ли пить алкоголь сразу после вакцинации

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации. По словам учёного, категорического запрета на алкоголь для тех, кто только что сделал прививку, нет, пишет URA.RU.

Обычное количество алкоголя никак не повредит. Я имею в виду несколько рюмок вина. Это никак не может повлиять. Иммунная система работает независимо от таких факторов. Конечно, если вы принимаете очень большую дозу алкоголя, то это может сказаться на эффективности вакцины, — предупредил врач.

Только большие дозы алкоголя могут повлиять на работу иммунитета, уточнил специалист.

Алкоголь в основном влияет на мозг, потому что меняется поведение. Немного на печень влияет. Но некоторая тактичность проявляется в отношении тканей. Если вы большую дозу примете, то это, конечно, и на иммунную систему окажет влияние. Но умеренные дозы никак не повлияют на эффективность вакцинации, — пояснил академик.

Коллегу поддержал кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что иммунизация после вакцины пойдёт лучше, если привитый человек на некоторое время воздержится от алкоголя. При этом крепкий алкоголь в такой ситуации крайне нежелателен.

Говорит ли это о том, что не сформируется иммунитет? Нет. Но может быть так, что у человека без алкоголя иммунитет сформировался бы лучше, антител было бы больше при той же схеме иммунизации, чем при употреблении крепкого алкоголя или регулярного употребления. То есть снижение эффективности формирования специфического активного иммунитета после вакцинации может произойти, — считает врач.

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