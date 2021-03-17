Вирусолог рассказал, в каком случае мать может передать антитела ребёнку

https://static.news.ru/photo/40409470-8715-11eb-944a-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Мать может передать антитела своему новорождённому ребёнку при кормлении грудью. Об этом журналистам рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя новость о том, что в США у вакцинированной женщины родился ребёнок с антителами к коронавирусу.

Антитела ребёнка будут так же эффективно работать, как и у матери. Эти белковые образования обладают определённой специфичностью, в этом отношении, в какой бы среде они ни были, они действуют одинаково, — приводит телеканал «360» слова Альтштейна.

Он добавил, что обычно плод обладает защитой, поэтому в утробе антитела не могут передаваться от матери. Но при кормлении грудью антитела передаются вместе с молоком. Таким образом, по словам Альтштейна, формируется дополнительная защита.

Ранее в США был зафиксирован первый в мире случай, когда у матери, получившей во время беременности первую дозу вакцины от COVID-19, родился ребёнок с антителами к коронавирусу. Отмечается, что медсестра из округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna, когда была на 36-й неделе беременности.

Как сообщал NEWS.ru, новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже в ближайшие несколько недель и причиной тому будет поведение самих людей, а не усиление патогена.