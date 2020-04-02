Вирусолог рассказал, когда коронавирус в России может достигнуть пика

https://static.news.ru/photo/38ce34a4-74c4-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пик заболевания коронавирусом в России может быть пройден через десять дней, а может затянуться до июня. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, снижение заболеваемости может произойти, если принимаемые меры будут строго выполнятся.

В худшем случае получим отсрочку пика на конец мая — июнь. В лучшем пик будет пройден уже дней через десять, и дальше начнется спад, — заявил Лукашёв в интервью «Известиям».

Он считает, что по тому, какая будет динамика развития коронавируса в России в ближайшие две недели, можно понимать на какое время люди будут находиться в самоизоляции.

Лукашёв подчеркнул, что в настоящий момент России находится в «самом начале кривой роста». Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время статистику пополнят люди, которые заразились до введения полной самоизоляции.

По его мнению, если сформируется мощная иммунная прослойка, то коронавирус станет сезонным заболеваниям. Когда кто-то заразится повторно, то болезнь будет протекать в намного мягкой форме, считает эксперт.

NEWS.ru писал, что в России более 250 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. В данный момент в России на коронавирус проверили более 536 тысяч граждан.

Всего в России зарегистрировано 3548 заболевших, 230 человек выписали из больниц, часть заболевших проходит лечение дома. Умерли 30 человек. В Москве заболели 2475 человек, 19 скончались, 140 выписаны из больниц.