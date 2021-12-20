Вирусолог заявил, когда можно будет дать прогноз по «омикрону»

На данный момент медики не имеют точного представления, как себя ведёт «омикрон»-штамм коронавируса. Для более точных прогнозов следует подождать две-три недели, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Пока невозможно определить уровень смертности от новой мутации COVID-19, так как она появилась недавно, приводит его слова «360».

По штамму «омикрон» мы ещё не имеем такого точного представления. Предсказать, что обязательно будет сильная летальность, никак не возможно. Но сказать, что вообще никто не будет умирать, — так тоже нельзя. Потому что недавно возникла заболеваемость и нужно ещё по крайней мере две-три недели понаблюдать за этим, — пояснил Альтштейн.

Вирусолог привёл в пример ситуацию в Великобритании, указав на резкий подъём заболеваемости новым штаммом коронавируса в этой стране за последний период. По его словам, сейчас в королевстве заражаются «омикроном» по 90 тысяч человек в день, несмотря на то, что недавно этот показатель составлял всего 40-50 тысяч граждан ежедневно.

Ранее британские учёные пришли к выводу, что мутации в «омикроне», которые позволяют ему избегать антител, также могли уменьшить его способность размножаться в лёгких и вызывать тяжёлую форму заболевания. В то же время исследователи сообщили о высокой способности распространения нового штамма COVID-19.