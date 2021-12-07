Вирусолог рассказал, когда изучат эффективность вакцин против «омикрона»

Данные об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса «омикрон» точно будут известны на следующей неделе, сообщил главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн изданию Lenta.ru. Но возможно, информация появится даже раньше, добавил он.

Может быть, на этой неделе появятся результаты по поводу того, как «омикрон» реагирует на вакцины. Крайний срок — следующая неделя, — заявил Альтштейн.

Он объяснил, что для получения данных нужно провести реакцию нейтрализации в лаборатории. Альтштейн предположил, что размножающийся штамм вируса уже получен и в данный момент проводятся молекулярные исследования. По словам вирусолога, компании-разработчики вакцин помогают исследованиям, так как заинтересованы в быстром их результате.

Вакцины же, считает Альтштейн, должны работать и против нового штамма, но, вероятно, слабее, чем против других.

Ранее Анатолий Альтштейн рассказал, что «омикрон»-штамм может стать основой для «живой» вакцины. Такой тип прививки, по его словам, является лучшей защитой, подобно вакцинам от кори и оспы.

При этом, по мнению Альтштейна, предотвратить появление «омикрон»-штамма коронавируса в России было невозможно, потому что он отличается повышенным уровнем заразности. Но на данный момент главный враг населения всё равно «дельта».