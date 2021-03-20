Вирусолог рассказал, как вырабатывается иммунитет к COVID-19 у пожилых

https://static.news.ru/photo/3c1774ac-c076-11e9-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Повторные заражения коронавирусом чаще всего встречаются у пожилых людей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам Волчкова, это происходит из-за старения иммунной системы, которая ветшает вместе с организмом в целом.

Наш адаптивный иммунитет (B-клеточный и T-клеточный) имеет свои возрастные этапы: много T-клеток и B-клеток продуцируется в детстве, в юности, и всё меньше, когда мы взрослеем. А в пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются, — объяснил вирусолог.

Эксперт рассказал, что за выработку Т-клеток отвечает орган под названием тимус. К 40–50 годам он рассасывается и практически исчезает. И поскольку у пожилых людей его, по сути, нет, новые Т-клетки также не продуцируются.

Взрослые, и особенно пожилые, живут с тем набором T-клеток, который у них успел сформироваться, — отметил Павел Волчков.

При этом пожилые люди также могут вырабатывать иммунитет к новым заболеванием, но он не будет таким же стойким, как у молодых и людей среднего возраста. Поэтому для усиления защиты организма необходимо делать прививки.

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