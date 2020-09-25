Вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет в период пандемии COVID‑19

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Укрепить иммунитет в период пандемии COVID‑19 можно благодаря соблюдению простых рекомендаций, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, прежде всего, необходимо соблюдать белковое питание.

Белок необходим для иммунитета. Поэтому какие-то ограничивающие потребление белков диеты, голодание сказываются очень плохо, — отметил Викулов, слова которого приводит «Радио 1».

Помимо этого, следует спать не менее 6–8 часов в сутки.

Также вирусолог рекомендовал полностью исключить из употребления алкоголь, так как он угнетает иммунную систему, и соблюдать здоровый режим дня.

Не лишней будет и умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе, подытожил Викулов.

Ранее NEWS.ru писал, что всплеск числа заражений коронавирусом среди россиян связан с тем, что граждане не соблюдают либо формально относятся к противоэпидемическим рекомендациям Роспотребнадзора. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что единственный источник инфекции — это люди, носители вируса.