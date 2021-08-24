Вирусолог рассказал, как появляются универсальные антитела к коронавирусу

Число универсальных антител, как и обычных, которые вырабатываются организмом человека в результате болезни или вакцинации, индивидуально для каждого человека. Об этом Lenta.ru рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

Пропорции выработки уникальных антител после вакцинации или болезни индивидуальны для каждого человека: у кого-то они будут приспособлены к одному или нескольким видам шипа коронавируса, у кого-то — к большему спектру. Соответственно, чем больше однотипных антител образовано, тем слабее защита организма, — отмечает учёный.

На сегодняшний день у учёных стоит задача создать такую вакцину, которая ориентировалась бы на выработку именно универсальных антител, чтобы был захвачен максимально возможный спектр соединений коронавируса.

Если подобную вакцину создать всё-таки получится, то именно она станет самой надёжной и универсальные антитела начнут вырабатываться у большего числа людей. Тогда может уменьшиться число заболеваний среди детей и подростков, которое выросло после появление «дельта»-штамма, резюмировал Чепурнов.

Ранее учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое может нейтрализовать все известные мутации коронавирусной инфекции.