Вирусолог рассказал, как коронавирус чаще всего попадает в организм

Основной путь заражения коронавирусом — через нос, поскольку здесь эпителий наиболее чувствителен к инфекции. Люди, которые носят медицинские маски, оставляя нос открытым, подвергают себя повышенному риску заражения, рассказал URA.RU член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков.

Вирусолог отметил, что при дыхании ртом риск заразиться коронавирусом ниже, поскольку слюна имеет бактерицидные свойства и уничтожает большое количество вирусов.

А в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу. Это ворота инфекции, — сказал он.

По его словам, человек, не закрывающий нос при ношении маски, практически лишает себя защиты от инфекции. При дыхании он может «поглотить весь коронавирус, который вокруг».

С Чумаковым согласился аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подтвердил, что основным путём передачи инфекции является воздушно-капельный, а при дыхании через нос «прокачивается довольно большой объём воздуха. В частности, в состоянии покоя — от восьми литров в минуту, а при активной нагрузке — до 200 литров.

Ранее Чумаков назвал основное место распространения нового штамма «омикрон». По его словам, таковым является общественный транспорт. Там заражение наиболее вероятно, особенно когда скапливается много пассажиров. Кроме того, высок риск инфицироваться в очередях, где часто не соблюдается безопасная дистанция между людьми.