Вирусолог рассказал, где безопасно отдыхать зимой во время пандемии

https://static.news.ru/photo/bd528052-28ad-11eb-b462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Александр Чепурнов назвал самые безопасные места для зимнего отдыха во время пандемии коронавируса.

По его словам, самым безопасным развлечением в каникулы является катание на коньках, так как на катках люди волей-неволей соблюдают дистанцию, а также передвигаются на большой скорости, что мешает распространению вируса.

Только берите коньки с собой, не пользуйтесь услугами пункта проката, где всегда много людей, потому что в этом случае о соблюдении социальной дистанции речи уже не идёт, — посоветовал он.

Вирусолог добавил, что также можно обратить внимание на лыжи. Так, в лесу вряд ли кто-то окажется рядом, а подъёмники открытые и в основном рассчитаны на одного человека.

Так что тут главное до и после катания в местах, где собирается много народа, не находиться, — отметил Чепурнов.

Самым небезопасным местом эксперт назвал торговые центры, где собирается большое количество людей, не всегда соблюдающих социальную дистанцию.

Особенно меня веселит, что люди спускают маску с носа на рот: мол, правила не нарушают — маска есть, но при этом дышат без всякой защиты, — рассказал вирусолог.

Он призвал носить маски правильно, потому что в ином случае смысла в них нет, передаёт «КП в Новосибирске».

Ранее NEWS.ru писал, что мнения жителей столицы относительно запрета на массовые мероприятия в дни новогодних каникул разделились. Как следует из результатов опроса, 32% горожан привыкли к праздничным гуляньям, обычно принимают в них участие и расстроены запретом.