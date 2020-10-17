Вирусолог рассказал, что необходимо делать после заболевания COVID-19

https://static.news.ru/photo/5cbf26ea-119d-11eb-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При появлении первых признаков ОРВИ, а тем более — более явных признаков COVID-19, следует сразу вызвать врача на дом, ни в коем случае не заниматься самолечением и сосчитать количество вдохов-выдохов в минуту, заявили вирусологи.

Специалист отметил, что согласно рекомендациям Минздрава, после вызова врача на дом к пациенту с признаками ОРВИ медработник должен прийти в течение 24 часов. При этом температура больного должна быть выше 37,2, обратил внимание он. Если же состояние больного резко ухудшается, то необходимо вызывать скорую помощь.

Лукашев рассказал «Известиям», что если пациент входит в группу риска — ему более 65 лет и он страдает хроническими заболеваниями, — то вызов врача на дом является обязательным.

При этом не стоит опасаться обязательной госпитализации. Если болезнь протекает в лёгкой форме, то пациента оставят лечить на дому. Лёгкой формой Минздрав считает случаи, когда температура пациента составляет меньше 38 градусов, а частота вдохов-выдохом — не меньше 22 в минуту.

Один из самых распространённых вопросов — болеет ли пациент COVID-19, если ПЦР-тест показал отрицательный результат. По словам Лукашева, такой результат может вовсе не говорить о том, что человек не болен COVID-19.

Примерно у 30% пациентов, особенно больных пневмонией, вирус уже исчез из ротоглотки, но продолжает размножаться в легких, — сказал вирусолог.

Он также призвал не заниматься самолечением. Многие люди при появлении симптомов ОРВИ считают, что заразились простудой или гриппом, и начинают лечиться сами различными противовирусными средствами. Однако нередко они оказываются токсичными и небезопасными, именно поэтому лечение при COVID-19 должен назначать врач, сказал Лукашев.

Заниматься самолечением точно не стоит, тем более в домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно, — заявил специалист.

Как сообщал NEWS.ru, ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал об особенностях защиты от COVID-19 в холодное время. Ношение медицинских масок может быть особенно полезно, так как маска на лице будет способствовать согреванию воздуха, заметил он.

Перед этим бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал коронавирус «интеллигентной» инфекцией.