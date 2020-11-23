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Вирусолог раскритиковал популярный в России cпособ определения COVID-19

13:56, 23 ноября 2020 11
Фото: unsplash.com

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подверг критике популярный способ определения наличия коронавирусной инфекции с помощью пульсоксиметра, который определяет уровень кислорода в крови.

По словам медика, низкий уровень кислорода в крови не является показателем заражения COVID-19. Он может быть связан с  определённой деятельностью человека.

Если измерить его (уровень кислорода. — NEWS.ru) после бега, то он будет зашкаливать, а если человек лежит и ещё затаит дыхание, то он будет ниже нормы. А искать с помощью пульсоксиметра коронавирус — это абсурд, — цитирует Нетесова «МК в Новосибирске».

По его словам, для точного определения наличия или отсутствия коронавируса необходимо сдать ПЦР-тест.

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 172 случая заражения COVID-19. Всего в России за последние 24 часа было диагностировано 25 173 новых случая, из больниц были выписаны 16 002 пациента, за сутки скончался 361 россиянин. Общее число заболевших в России за всё время пандемии составило 2 144 502 человека.

Как писал NEWS.ru, в Европе лидером по смертности от коронавируса стала Чехия, где в пересчёте на 100 тысяч человек умерли 23,4.

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