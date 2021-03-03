Вирусолог раскритиковал отказывающихся от вакцинации россиян

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн раскритиковал россиян, которые сознательно не желают прививаться от коронавируса. По его словам, это связано с «недостатком культуры» в головах населения страны.

Нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса вакцинами, которые доказали свою эффективность, можно объяснить «недостатком культуры», — заявил Альтштейн.

По его словам, после вакцинации действительно могут проявиться некие побочные эффекты. Тем не менее они весьма незначительны, поэтому опасаться их не стоит.

Доказано, что вакцина в несколько раз снижает возможность заболеть и почти исключает возможность умереть от заболевания, добавил специалист.

Что касается препарата «Спутник V» , то он уже прошёл три фазы клинических испытаний, им интересуются в других государствах. Кроме того, если говорить именно о российских вакцинах, то ими в общей сложности в мире привились порядка 250 миллионов человек. Тем не менее в гражданском обороте пока используется именно «Спутник V».

В России есть пока одна вакцина «Спутник V», которая проверена в результате трёх фаз клинических испытаний и дала хорошие результаты. Было бы правильно, если бы россияне охотно прививались этой вакциной, — заключил Альтштейн. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. По словам российского специалиста, это действительно возможно, так как имеются основания для «веры» в победу над распространением болезни.