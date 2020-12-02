Вирусолог прокомментировал рекомендации ВОЗ везде носить маски

https://static.news.ru/photo/66864d54-34e1-11eb-a13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Риск заражения коронавирусом существует в местах массового скопления людей, в частности, и на улице. Поэтому новые рекомендации ВОЗ носить маски даже на открытом воздухе имеют смысл, считает руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Маску надевать необязательно, если рядом никого нет. Но можно заразиться при встрече, когда люди разговаривают между собой, разъясняет эксперт.

Считается, что при кашле и чихании вирус распространяется воздушно-капельным путем на два метра. Но на ветру эта дистанция может увеличиться до 4-5 метров, — приводит рекомендации вирусолога URA.RU.

Это же касается и ресторанов, где воздух вентилируется. Также Бутенко рекомендует надевать маску на остановках, перед светофорами и в других местах, где собирается много народу.

ВОЗ опубликовала новые рекомендации по ношению масок 1 декабря. В частности, врачи советуют носить маски в любом случае в непроветриваемых помещениях. На улицах маску рекомендуется надевать, если дистанция между людьми меньше метра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис призвала граждан носить маски не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Она пояснила, что в местах без нормальной вентиляции необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), независимо от того, возможно ли там соблюдать соцдистанцию, или нет.