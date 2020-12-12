Вирусолог призвал россиян не покупать экспресс-тесты на коронавирус в Сети

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов напомнил, что точные результаты тестов на коронавирус можно получить только в лаборатории. Он посоветовал россиянам не покупать экспресс-тесты в Сети.

Экспресс-тесты имеют опосредованные значения, они очень часто дают ложноотрицательные или ложноположительные результаты и не могут считаться надёжными. Без ПЦР-диагностики получается неправомочная диагностика, — рассказал специалист на радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, желательно сдавать тест на антитела и ПЦР-тест. Экспресс-тесты определяют антигены, но они не являются ПЦР-диагностикой. Если предъявить его результат, например, в гостинице, то человеку могут отказать в заселении, отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, всем желающим встретить Новый год в пансионатах Московской области нужно будет перед поездкой сдать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что власти будут стараться избегать дополнительных ограничений из-за пандемии.

Также без наличия теста на коронавирус нельзя будет с 31 декабря по 10 января находиться в кафе и ресторанах региона. ПЦР-тест должен быть получен не ранее чем за 3 дня до планируемого посещения, а методом ИФА — не ранее чем за 5 дней.

В Центре молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора установили, что ПЦР-тест является самым надёжным методом выявления коронавирусной инфекции. Эксперт центра Михаил Лебедев также заявил, что экспресс-тесты не всегда могут обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии инфекции.