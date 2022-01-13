Вирусолог призвал отказаться от тканевых масок

Медицинские или профессиональные маски и респираторы радикально уменьшают дозу поступления вируса в организм, заявил вирусолог Сергей Нетёсов. Он подчеркнул, что тканевые маски «с обезьянками» имеют скорее маскировочный, чем защитный эффект, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ношение маски является главным. Но есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот у таких масок защитный эффект минимальный. У них скорее эффект маскировочный, а не защитный. Главное в этом — это применение медицинских или профессиональных масок. Они действительно радикально уменьшают дозу поступления вируса в организм, — отметил Нетёсов.

По его словам, медицинские маски обладают примерно 70% уровнем защиты от вируса, в то время как у профессиональных респираторов этот показатель достигает 85–95%. Нетёсов обратил особое внимание на то, что сейчас в Европе наблюдается тренд на переход от тканевых масок к профессиональным.

Ранее министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде сообщил, что с 8 января за ношение тканевой или немедицинской маски будет назначаться штраф в размере $570. По новым правилам, все жители Румынии старше пяти лет обязаны надевать в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2. Ношение других неспециализированных масок приравнивается к их отсутствию.