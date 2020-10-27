Вирусолог призвал на фоне пандемии COVID-19 не сбрасывать грипп со счетов

Во время пандемии коронавируса многие стали забывать о гриппе, кому-то он стал казаться уже не таким уж и серьёзным заболеванием. Однако сбрасывать грипп со счетов не стоит. Об этом заявил вирусолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.
По его словам, для гриппа, как и для коронавируса, характерны тяжёлые пневмонии, это заболевание с высокой смертностью и осложнениями,
В Америке во время обычного гриппа, в период подъёма заболеваемости, умирает до 30–40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде, — сказал он.
При этом в отличие COVID-19 грипп всегда протекает с симптомами, поэтому инфицированный им человек заражает меньше людей. Когда коронавирус протекает легко, человек этого не чувствует и заражает окружающих в течение нескольких дней.
А гриппом заражают один — два дня, потом начинается тяжёлое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле. Так что ковидом один человек может заразить гораздо больше людей, чем больной гриппом, — пояснил вирусолог.
Он призвал не сбрасывать грипп со счетов, так как подъём заболеваемости обязательно будет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 38 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счёт взрослого населения.