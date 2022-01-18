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Вирусолог предупредил об опасности «омикрон»-штамма для детей старше 12 лет

Вирусолог Тимаков предупредил об опасности «омикрон»-штамма для детей старше 12 лет
11:00, 18 января 2022
Вирусолог предупредил об опасности «омикрон»-штамма для детей старше 12 лет Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Штамм коронавируса «омикрон» более опасен для детей, чем «дельта»-штамм, особенно для детей до трёх лет и старше 12 лет. Прежним остался и уровень осложнений и случаев смертельного исхода для пациентов старше 70 лет, в особенности непривитых, заявил в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) врач-вирусолог Евгений Тимаков.

До этого коронавирус так сильно детей не поражал, «дельта» стал поражать гораздо более чаще, а «омикрон» стал поражать сейчас почти всех детей, сказал вирусолог.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что коронавирус по мере мутирования всё больше приспосабливается к детям, вызывая у них пневмонию По её словам, о более активном заболевании детей говорят и сводки, которые приходят из ЮАР.

Между тем врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. По его словам, раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека. Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм, и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов.

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