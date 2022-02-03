Вирусолог предупредил об опасном соседстве штаммов «дельта» и «омикрон»

В России в настоящее время функционирует целый ряд штаммов коронавируса. Подобное соседство может грозить весьма негатиными последствиями для страны и для человечества в целом. Об это предупредил в интервью радио Sputnik профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По словам Аграновского, быстрое распространение штамма «омикрон» коронавируса хотя и потеснило, но не полностью вытеснило варианты «дельта» и «альфа». Рост заболеваемости текущей зимой в России как раз говорит о способности разных штаммов поражать разные категории населения.

Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, «омикрон» начинает заражать детей. С другой стороны, есть «дельта», которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть. А еще оба штамма могут дать постковидный синдром, — объяснил учёный.

Заражение штаммом «дельта» протекает достаточно тяжело, при этом на территории РФ данный вариант всё ещё довольно широко распространён, хотя он встречается в менее чем 50% случаев. Однако само существование рядом друг с другом нескольких версий вируса может привести к дальнейшей его эволюции.

«Омикрон», «дельта» и другие штаммы в одном месте — это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции, — подчеркнул Аграновский.

Впрочем, подобное развитие событий учёный назвал только вероятностью.

Ранее старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси рассказала, что подвид новой мутации «омикрона», который выявили сразу в нескольких странах, трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Известно, что подвид ВА.2 был обнаружен в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.