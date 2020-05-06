Вирусолог предупредил о возможности заразиться коронавирусом дома

https://static.news.ru/photo/3d296e1a-8f2c-11ea-943b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции невысок, но существует. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По его словам, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов, сообщает «Пятый канал».

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно, поскольку высокая летальность является для вируса эволюционным тупиком. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины кандидат биологических наук Кирилл Шаршов.