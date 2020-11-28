Вирусолог предупредил о глобальной вспышке COVID-19 и назвал дату её начала

https://static.news.ru/photo/5e3f3ce4-3173-11eb-912f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Количество суточных случаев заболевания коронавирусной инфекцией может увеличится до 400 тысяч уже в январе. Об этом рассказал кардиолог из Нью-Йорка Александр Иванов.

К 20 января суточное число заражений коронавирусом в США и ближайших странах может достигнуть 400 000, — сообщил врач URA.RU.

Иванов пояснил, что это связано с празднованием Дня благодарения 28 ноября. В эту дату американцы традиционно летают к родственникам в другие штаты. В этот момент они могут заразить и заразиться COVID-19.

По словам кардиолога, в Штатах уже 29 ноября может быть выявлено 200 000 новых заболевших. Во многих штатах при этом не хватает коек в реанимационных палатах, а смертность не снижается с июля. Этот показатель составляет 1–1.5% и нет ни одного средства, которое бы значительно снизило смертность.

Ранее эксперты CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваемости) США выпустили шокирующий прогноз: почти 60 тыс. американцев могут скончаться от коронавируса в течение ближайших трёх недель из-за празднования Дня благодарения. В этом году американцев просили остаться дома и не ходить в этот день по гостям, однако далеко не все следовали этим советам.

Как сообщал NEWS.ru, ранее специалисты из Китайской академии наук заявили, что коронавирус нового типа появился не в Китае.