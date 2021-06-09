Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID

https://static.news.ru/photo/37a9b164-fea5-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Суперштамм коронавируса может появиться в мире через несколько лет — от него могут не защитить существующие сегодня вакцины. Об этом «Известиям» заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

Он объяснил, что даже сейчас в одной заражённой клетке может быть не один, а сразу несколько вариантов вируса. Вообще любой из них, особенно РНК-содержащий, может существовать только в форме «облака вариантов».

Конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов, которые становятся доминирующими на конкретной территории, — сказал Щелканов.

Он уверен, что человечество либо раз и навсегда победит вирус, либо он будет на полшага впереди коллективной иммунизации. При втором варианте рано или поздно появится мутант, вакцины от которого будут бесполезны. Это лишь вопрос времени — но пока такого развития событий можно не ждать.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что темпы вакцинации от коронавируса остаются низкими из-за «либеральной молодёжи». По его словам, существует «категория людей», которые уверены, что их не коснётся болезнь. Как правило, это молодые люди.