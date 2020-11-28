Вирусолог предположил, сколько россиян могли переболеть COVID-19

https://static.news.ru/photo/e4a74dc4-324c-11eb-9878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России с вирусом уже столкнулись порядка 20–45% населения. Об этом заявил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его сведениям, проводятся работы по определению титров антител. При этом он подробностей не знает, но предположения есть.

Ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20–45%, в зависимости от региона, уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом, а может быть, переболели, — цитирует URA.RU Чепурнова.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в начале нового года Европу ожидает третья волна коронавируса. По его мнению, европейские власти летом упустили возможность построить необходимую инфраструктуру.

В результате им удалось взять под контроль первую волну, но они не сумели предотвратить вторую. Он пояснил, что сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к локдауну, за который приходится платить «высокую цену».

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. По его словам, в настоящее время важно обеспечить своевременную диагностику людей.