Вирусолог предположил, какой будет новая волна пандемии в России

Новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией окажется, скорее всего, слабее февральского. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашёв. Он считает, что снижение тяжести пандемии связано с коллективным иммунитетом населения.

Да, подъем заболеваемости вполне возможен, — отметил он в интервью ТАСС .

Он рассказал, что в настоящее время наблюдается рост числа пациентов в странах Европы и Северной Америки, где волна штамма «омикрон» прошла раньше, чем в России. Таким образом, вирусолог не исключил, что через несколько недель начнётся рост заболеваемости и в России.

Но, по всей видимости, цифры будут намного ниже, чем были в февральскую волну, потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остается на достаточно высоком уровне, — пояснил Лукашёв.

Он добавил, что все ынне циркулирующие штаммы являются производнями от «омикрона», а потому будут хорошо нейтрализовываться антителами переболевших зимой.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом возможен в конце мая — начале июня. Однако всё будет зависеть от поведения граждан.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также заявил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в конце весны возможен, однако он будет не таким сильным, как был ранее при штаммах «омикрон» и «дельта». По его мнению, страну ждёт мощная волна COVID-19 осенью.

В Москве, по данным на 13 апреля, за сутки выявили 933 случая COVID-19. В больницу при этом попали 185 пациентов, а 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего по России зафиксировано 11 754 новых случая заражения.