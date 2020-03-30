https://static.news.ru/photo/953964ca-72df-11ea-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, что коронавирус нового типа стал мутировать и поражать не только людей пожилого возраста, но и молодых людей.

Она пояснила, что вирус «ищет новых жертв» и «приспосабливается к ситуации», однако становится менее опасным.

Он (вирус. — NEWS.ru) может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания. Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжёлым. Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным, — привели слова Евгении Сельковой на портале «МедикФорум».

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство инфицированных коронавирусом в Москве оказались моложе 40 лет. По данным на 30 марта, в столице зафиксировано ещё 212 случаев COVID-19. Среди новых заразившихся 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек — старше 65 лет.