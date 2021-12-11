Вирусолог посоветовал двойную вакцинацию для максимальной COVID-защиты
Вирусолог Альтштейн: максимальную защиту от COVID-19 обеспечит двойная вакцинация
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:25, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Защититься от COVID-19 позволит совокупное применение инъекции и назальной вакцины, заявил заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. По его словам, таким образом вирус не сможет проникнуть через слизистую. Об этом сообщает URA.RU.
При интерназальном применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется антитела, — пояснил Альтштейн.
Эксперт отметил, что пока решения о двойной вакцинации нет.
Ранее сообщалось, что в 2022 году все больничные россиян переведут в электронный формат. Изменится и порядок начисления выплаты по листку нетрудоспособности. Теперь сумма выплаты будет формироваться по запросу Фонда социального страхования в ПФР или Федеральную налоговую службу (ФНС) о доходах и стаже сотрудника.
Работодателя при этом уведомлять о больничном с 1 января не обязательно: если он подключён к системе электронного документооборота Фонда социального страхования, его автоматически уведомят об открытии больничного.