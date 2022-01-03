Вирусолог ответил, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни
Доцент РУДН Вознесенский: заражение COVID-19 не ведёт к преждевременному старению
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:53, 04 января 2022
Фото: pixabay.com
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Заболевание COVID-19 не ведёт к преждевременному старению. Утверждения подобного толка безосновательны и требуют подтверждений. Об этом РБК заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Утверждать, что перенесённая инфекция — это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни, — несколько надуманно, — сообщил Вознесенский.
По его словам, чтобы это доказать, необходимо провести больше исследований и расширить статистическую базу.
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время коронавирусная инфекция считается острым респираторным заболеванием, которые в подавляющем большинстве проходят бесследно. При этом необходимо обращать внимание, как вирус отражается на хронических заболеваниях.
В качестве примера Вознесенский привёл патологии сердечно-сосудистой системы — они могут возникнуть на фоне хронических заболеваний, например, гипертонии или венозной недостаточности.
Ранее стало известно, что в Бразилии были выявлены первые четыре случая «флуроны» — это одновременное заражение гриппом и коронавирусом. По данным СМИ, о положительных тестах на грипп и COVID-19 одновременно сообщили медики в трёх штатах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу.
31 декабря 2021 года стало известно, что первый случай одновременного заражения двумя вирусами — гриппа и COVID-19 — выявлен у непривитой роженицы в Израиле.