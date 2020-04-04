Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу

https://static.news.ru/photo/d0a6f37c-766a-11ea-886d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.

Если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадет в желудок, где соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди, — приводит слова профессора «Российская газета».

Инфекция попадает в организм воздушно-капельным путём. Также есть вероятность, что и через руки, но это пока не точно, добавил Амбалов.

Амбалов также подчеркнул, что при коронавирусе почти исключены катаральные явления: человек не чихает и не сморкается, у него не болит горло. Однако заразившийся может кашлять, так как вирус поражает лёгкие.

По словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, основными двигателями пандемии остаются кашель и заражённые поверхности. Самым действенным способом обезопасить себя и других является только самоизоляция.

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.