Вирусолог опроверг версию о подходящем времени для вакцинации от COVID-19

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Каждый человек переносит коронавирус по-разному, и перед вакцинацией пациента осматривает врач. В зависимости от его заключения принимается решение о необходимости вакцинации. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепунов высказал мнение, что гражданам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, необходимо вакцинироваться только при снижении количества тел до показателей «серой зоны».

Сказать, что здесь «серая зона» — тут можно делать прививку, тут нельзя — не получится. Нет, в каждом случае это должен быть осмотр врача и его обсуждение с лицом, желающим вакцинироваться. В зависимости от этого иногда надо посмотреть антитела, иногда этим показателем уже можно пренебречь, — заявил в эфире НСН Малышев.

Он также напомнил, что директор института Гамалеи Александр Гинцбург утверждал ранее, что повторная вакцинация переболевших COVID-19 необходима.

Как сообщал NEWS.ru, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что не считает опасным для России новый штамм коронавируса. Викулов пояснил, что этот штамм будет подробно изучен, его исследование продолжается.