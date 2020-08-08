Вирусолог оценила вероятность распространения вируса SFTS

https://static.news.ru/photo/1abcc9ee-d9fa-11ea-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Российский вирусолог Евгения Тарасова проанализировала вероятность того, что вирус SFTS, обнаруженный в Китае, может распространиться.

В условиях существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна, — привели слова врача на портале Lenta.ru.

Она пояснила, что вирус находится только внутри Китая. При этом, он существует уже давно, SFTS относится к группе буньявирусов. По словам вирусолога, этот вирус часто встречается у грызунов, насекомых, членистоногих и животных. Он может передаваться через гной, кровь, через слизистую и укусы.

Отмечается, что в Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, он передаётся через клещей. От него умерли уже семь человек. Впервые вирус обнаружили в 2009 году.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал оценку ситуации с распространением вируса SFTS, который попадает в организм человека через укус клеща и вызывает острую лихорадку и кровоизлияния. А вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что передача вируса от человека к человеку не очень эффективная.