Вирусолог оценил возможность эпидемии Эболы в РФ

https://static.news.ru/photo/36ba8f1a-6f68-11eb-936e-96000091f725_660.jpg Фото: Kitsa Musayi/dpa/Global Look Press

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил возможность эпидемии вируса Эбола в России. По мнению специалиста, такой исход маловероятен, однако полностью исключить эту возможность нельзя.

Что касается вспышки заболевания в Гвинее, то медик предположил, что она не будет носить глобального характера. Викулов заметил, что ареал распространения этого вируса весьма ограничен.

Кроме того, вирусолог уверен, что вирус Эболы уже давно хорошо изучен, а также созданы эффективные средства по сдерживанию его распространения. Всё это даёт основания полагать, что эпидемии Эболы в Российской Федерации не будет. Тем не менее эту возможность полностью исключать нельзя и нужно быть готовым и к такому варианту развития событий.

Маловероятно, что это приведёт к масштабному распространению, потому как хорошо знают законы распространения этого заболевания и знают, как быстро локализовать инфекцию, — сказал специалист. Его слова приводит «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия лихорадки Эбола началась на юго-востоке Гвинеи, сообщили в правительстве страны. Там отмечается, что 14 февраля было проведено кризисное заседание, председателем на котором был министр здравоохранения. На нём было принято решение по противодействию распространению вируса, которое включает выявление и изоляцию всех заражённых.

Глава Минздрава республики 13 февраля заявил о гибели четырёх человек от болезни, которая была вызвана вирусом Эбола. Первые случаи после эпидемии 2013–2016 годов были зафиксированы в юго-восточном районе Нзерекоре.