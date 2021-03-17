Вирусолог оценил вероятность осложнений при гриппе после коронавируса

https://static.news.ru/photo/a748782e-51fe-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Людям, переболевшим COVID-19, следует с особым вниманием относиться своему здоровью и стараться избегать новых инфекций. Об этом заявил вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев. По его словам. невозможно заранее предсказать, как будет протекать грипп после коронавируса, однако тяжесть уже перенесённого заболевания несомненно повлияет на течение нового.

В интервью радио Sputnik Виталий Зверев отметил , что любое заболевание после уже перенесённого человек будет ощущать тяжелее. И это касается не только COVID-19.

После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая, – пояснил вирусолог.

Также осторожными должны быть люди, имеющие хронические заболевания, поскольку они обостряются в результате любой инфекции

Если у человека диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистая патология, после перенесенного заболевания все может обостряться. Есть такое понятие "отсроченная смертность" при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад, - рассказал Зверев.

Он подчеркнул. что COVID летальные случаи чаще всего вызываются не самим вирусом, а осложнениями и присоединившимися инфекциями.

При этом врач подчеркивает. что привитые от гриппа пациенты перенесут это заболевание гораздо легче или совсем им не заболеют.

Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты, но зато, по статистике до коронавируса, за последние несколько лет ни один человек, привитый от гриппа, от него не умер, осложнений таких не бывает, - резюмировал Виталий Зверев.

Ранее NEWS.ru писал, что в среднем у каждого десятого вакцинированного может не появиться иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.